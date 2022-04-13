С 13 апреля прекратят оплату картами "Мир" через SberPay

С 13 апреля ограничат бесконтактную оплату картой "Мир" через телефоны с помощью SberPay. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банк. Отмечается, что в колл-центре банка это объяснили решением технического партнера.

В сообщении банка говорится, что они работают над новым решением и в скором времени сервис восстановят. Однако клиенты Сбербанка по-прежнему могут производить оплату смартфонами. Для этого нужно привязать карту "Мир" к Mir Pay или Samsung Pay. Кроме того, в банке советуют использовать любые пластиковые карты Сбербанка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что приложение «СберБанк Онлайн» удалили из App Store. Теперь пользователям iPhone оно недоступно для скачивания, также его нельзя обновить.