Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам сушить сухари

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали горожанам о правильных способах хранения хлеба, который содержит один из главных источников энергии - сложные углеводы, а также витамины, магний и железо.

Так, хлебобулочные изделия можно хранить в тканевом мешочке, однако его придется стирать с хозяйственным мылом время от времени. Также для хранения хлеба не более 4-5 дней подойдет полиэтиленовый пакет, а для любителей хрустящей корочки подойдет хранение в бумажном пакете.

Еще одним способом хранения хлеба - приготовление из него сухарей. Можно хранить данный продукт и в морозильной камере, ведь при температуре в минус 18 градусов он сохранит свои свойства в течение полугода, однако после разморозки может быстро зачерстветь. Интересно, что не лучшим местом для хранения хлеба назвали хлебницу. Её нужно регулярно прочищать и протирать, а также она должна хорошо закрываться и стоять в теплом месте.