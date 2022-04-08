В Петербурге прокуратура проверила цены на гречку и сахар

Петербургская прокуратура провела проверку после большого количества жалоб на завышенные цены в гипермаркетах.
Оказалось, что в торговой сети "Окей" завышали цены на сахар. После инспекции их снизили на 21%. В магазине "Пятерочка" на Малом Сампсониевском проспекте на некоторых продуктах не нашли ценников, а в адрес гендиректора ООО "Агроторг" внесли представление, его рассмотрение поставили на контроль в надзорном ведомстве.
Также прокуратура Кировского района из-за рост цен на гречневую крупу определенной марки сделала выговор руководителю ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг".