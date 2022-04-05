В Петербурге поднялись цены на косметологические процедуры

В Петербурге повысились цены на косметологические услуги. О том, как повлияли санкции на индустрию красоты рассказали в "МК в Питере".

Врач-косметолог Татьяна Инджигулян рассказала, что всем, кто мечтал о пластике губ, удалении носогубных складок или коррекции скул придется раскошелиться. Некоторые материалы, которые используют в косметологии, можно заменить, а некоторые скоро исчезнут с рынка. По словам специалиста, сильно подорожали филлеры, то есть вся контурная пластика. Также стали дороже аппаратные методы, где используют одноразовые насадки.

Также с началом кризиса изменился спрос на услуги в индустрии красоты, но пока что нет четкой картины о том, как ведут себя потребители.