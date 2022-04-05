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Стало известно, как купить доллары и евро в России весной 2022 года

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© Фото: Baltphoto

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В России Центробанк на полгода ограничил возможность получения наличными долларов и евро из-за санкций, которые мешают валюте поступать в Россию в достаточном количестве. Регулятор разрешает получить иностранные деньги только с тех валютных счетов, средства на которых лежали до 9 марта 2022 года. Как сообщает АБН, упорные россияне нашли способы обойти принятые меры. Однако участники таких операций могут стать фигурантами уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности.

По информации издания, купить валюту в разных городах России можно по договоренности с продавцами в мессенджерах. Так, в Москве 500-999 евро предлагают по 106 рублей, а от 4 тысяч евро по 101,5 рубля. При покупке 7 тысяч евро продавец готов согласиться даже на 100,5 рублей за евро. В Сочи евро предлагают купить по 108 рублей, а в Петербурге новые долларовые купюры продаются за 92-99 рублей или в обмен на криптовалюту.

 

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