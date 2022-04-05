На госзакупках в Петербурге продают санкционные товары

Минпромторг России вместе с ПАО "Газпромбанк" и АНО "Агентств по технологическому развитию" запустили совместный онлайн сервис "Биржа импортозамещения". Neva.Today рассказала, что можно купить на новой торговой площадке.

Предложенный список санкционных товаров оказался не слишком разнообразным. Во вкладке с ними всего 22 страницы с 20-тью лотами на каждой. В предложениях на территории Петербурга можно увидеть фотоаппараты Canon по цене до 628 тысяч рублей. Некоторые модели бренда в России уже сложн найти.

Кроме того, на "Бирже импортозамещения" можно приобрести iphone 13 pro за почти 100 тысяч рублей, компьютер Intel Core i7 за 98 тысяч рублей и прочее.

Помимо развлекательной техники там продаются и шины для строительно-дорожной техники, и запчасти для погрузчиков.