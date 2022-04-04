Петербуржцы начали резко скупать рассаду перцев и томатов

С наступлением второго месяца весны в Петербурге начался сельскохозяйственный ажиотаж. Петербуржцы начали закупать рассаду и готовиться к дачному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Среди овощных культур популярнее всего томаты и перцы. Также в лидерах огурцы, сельдерей и петрушка. Рейтинг замыкают тыква и кабачки.

К летнему сезону также активно готовятся садово-парковые предприятия. В Смольном также напомнили, что основным профилем городских теплиц является рассада для цветочного оформления города. В апреле на петербургских улицах высадят виолу, алиссум, тагетис, цинерарию и петунию. В 2022 году садово-парковые предприятия собираются посадить около 5 млн цветов.