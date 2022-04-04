Названы петербургские районы с самыми высокими зарплатами

В Петербурге самая высокая средняя заработная плата за месяц в 2021 году оказалась у работников Петроградского, Адмиралтейского и Центрального районов города. Об этом сообщает Neva.Today.

По информации "Петростат", в декабре прошлого года средняя зарплата в Петроградском районе составляла 169 тысяч рублей. В Василеостровском районе в среднем работник получал 147 тысяч рублей, а в Центральном она составляла 146 тысяч рублей.

Самый низкий доход зафиксировали у жителей Кронштадтского района. Там показатель составил 85 тысяч рублей.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что зарплата водителей автобусов в Петербурге вырастет на 3%. Ежегодная индексация оплаты их труда уже проводилась в январе.