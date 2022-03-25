МИД и Минтруд предлагают отказаться от соглашения о пенсиях в СНГ

Россия собирается выйти из Соглашения о гарантиях прав граждан - участников СНГ в области пенсионного обеспечения, которое было подписано в 1992 году. Сделать это планируется 1 января 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

В пояснительной записке говорится, что благодаря соглашению учитывались интересы граждан, которые имели стаж работы в СССР, однако с даты подписания документа прошло 30 лет. ЗА эти годы участники соглашения поменяли свои пенсионные системы, а также перешли от государственной системы обеспечения пенсий к формированию их на основе страховых взносов. Авторы документа отмечают, что принятые на тот момент положения уже не соответствуют новой идеологии.