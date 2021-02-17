Как закрыть ООО в Петербурге

Ликвидация может проходить несколькими способами. Первый - это добровольная ликвидация, когда решение об этом принимают его учредители. Далее идет принудительная ликвидация, которую проводят по решению суда. Еще есть ликвидация, путем присоединения. И наконец прекращение полномочий компаний путем смены учредителей и директора. Все четыре требуют очень внимательного отношения к документам, после того, как предприятие завершает свою деятельность, к ней не должно оставаться никаких вопросов ни со стороны контролирующих органов, ни со стороны контрагентов. Ликвидацией ООО в Санкт-Петербурге занимается компания СтройЮрист.

Сама процедура обязательно должна проходить с соблюдением действующего законодательства. Начинается все с уведомления регистрирующего органа о том, что было принято решение о ликвидации. Далее организация снимается с учета в фондах и налоговой инспекции. В итоге, ООО исключается из реестра юридических лиц и процесс на этом можно считать завершенным.





