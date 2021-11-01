Ночью петербуржцы совершили рекордное число покупок на Ozon из-за технического сбоя

Петербургские покупатели в ночь с 31 октября на 1 ноября могли наблюдать небывало низкие цены на сайте Ozon.На многие товары цены снизились на рекордные 98%, например, робот-пылесос можно было приобрести всего за две тысячи рублей.

Как пишет «Московский комсомолец», новые цены стимулировали спрос и за ночь на сайте было совершено множество покупок. Однако, радость была недолгой. К утру все оформившие заказы по экстремально низким ценам получили уведомления об аннуляции заказов из-за отсутствия товаров в наличии.

Как пояснили в Ozon, ночная «распродажа» запустилась из-за технического сбоя. Возврат средств всем покупателям будет осуществлен в течение двух-трех рабочих дней.