Санкт-Петербург увеличит свою территорию

В Санкт-Петербурге на пленарном заседании Совета Федерации, которое прошло 23 июня, депутаты утвердили изменение границ Северной столицы.

Согласно новому документу к Петербургу присоединятся намывные территории у порта Бронка, а также возле «Газпром Арены» на Крестовском острове. Отметим, что намывные территории, располагающиеся в Невской губе Финского залива, были введены в эксплуатацию в 2014 и в 2016 годах. Согласно новому решению, они теперь должны войти в состав Петроградского и Петродворцового районов.

Согласно приведенным данным, общая площадь присоединяемых территорий составит 1,35 млн квадратных метров.