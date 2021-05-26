В Генплане Петербурга появятся ж/д объекты и леса регионального значения

В среду, 26 мая, на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсуждался вопрос по поводу объектов, которые могут оказаться в Генплане Северной столицы. Принять этот закон должны были еще в 2020 году.

Новый законопроект приняли в первом чтении. Он подразумевает под собой то, что теперь ЗакС сможет внести в Генплан города железнодорожные объекты как объекты регионального значения, а также и петербургских лесов, но только в том случае, если их площадь не превысит 10 тыс. кв. м.

При принятии законопроекта список железнодорожных объектов будет дополнен станциями местного транспорта, а также остановочными пунктами и депо.