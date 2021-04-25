На КАД в воскресенье перекрывают две полосы движения

В Санкт-Петербурге на участке внутреннего кольца КАД между развязками на участке проспекта Культуры и Рябовским шоссе в это воскресенье, 25 апреля перекроют две полосы движения. Об этом информирует Упрдор "Северо-Запад".

По информации от начальника территориального ситуационного центра этого ведомства Ильи Пузыревского, ограничения по передвижению будут введены в связи с началом ремонтных работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

"По 6 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час", – рассказал он.

Также начальник территориального ситуационного центра добавил, что работы на КАД будут производиться в круглосуточном графике работы, в две смены.

Информация о перекрытии полос будет показываться на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.