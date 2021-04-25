В Санкт-Петербурге на уборку в День благоустройства города вышли более 180 тысяч человек

Более 180 тысяч горожан Санкт-Петербурга участвовали вчера в традиционном Дне благоустройства. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.



Из этого общего количества 30 тысяч жителей Петербурга, которые самостоятельно пришли помочь с уборкой городским службам. Ещё более 42 тысячи жителей города вышли в составе трудовых коллективов от предприятий и организаций. Более того, принять участие в общегородскогом субботнике пришли более 55 тысяч школьников, почти 8 тысяч студентов, более 2300 военных, а также более 2000 курсантов и кадетов. К субботнику также присоединились около 7500 государственных служащих.

Больше всего участников в субботнике набралось в Московском и Приморском районах. В каждом из этих районов на уборку вышли более 15 тысяч горожан. На втором месте оказался Фрунзенский район, на уборку которого вышли более 14 тысяч человек, а на третьем месте следует Выборгский район с результатом в 13 800 горожан.



Губернатор города Александр Беглов выразил благодарность жителям Санкт-Петербурга, а также особо подчеркнул, что была проведена уборка таких значимых мест, как Пискаревское кладбище, два мемориала и воинские захоронения, а также Никольское кладбище Александро-Невской лавры.