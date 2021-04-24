Инвесторы подали заявку на реновацию Конюшенного ведомства

Власти Санкт-Петербурга рассматривают заявку от московской ГК "Киевская площадь" (находится в структуре активов Года Нисанова) на предоставление объектов Конюшенного ведомства по программе "Рубль за квадратный метр" на срок 49 лет.

Как проинформировал в письме депутату ЗакСа Борису Вишневскому вице-губернатор Максим Соколов, Смольный рассматривает предложение, поступившее в марте, "с точки зрения возможных рисков для города".

"Окончательный механизм вовлечения объекта в инвестиционный оборот и его основное функциональное значение могут быть сформулированы после определения ориентировочной стоимости работ по приспособлению, так как до этого момента рассчитать экономическую эффективность проекта не представляется возможным", - информируется в ответе Соколова на депутатский запрос.

Именно с этой целью, как подчёркивает Соколов, объект был переведён на баланс Агентства развития имущественного комплекса.

Вишневский потребовал провести совещание с участием городских защитников, чтобы публично поставить вопрос на обсуждение судьбы объекта, так как опасается, что в Смольном ограничатся кулуарными переговорами с инвестором.