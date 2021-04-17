Смольный одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта в Санкт-Петербурге на 123 млрд

Стратегический план развития электрического транспорта в городе на Неве одобрил губернатор Александр Беглов. По плану предусматривается не только закупка новых трамваев и троллейбусов, но и обновление городской инфраструктуры.

Как прокомментировал 17 апреля журналистам глава "Горэлектротранса" Денис Минкин, программа рассчитана на восемь лет, стоимость обойдётся в 123 миллиарда рублей. До 2024 года город закупит 255 трамваев и 314 троллейбусов.

Более того, по плану предусмотрена реконструкция территорий предприятия, а именно: 10 парков, 511 км путей, энергосистемы. В испорченном состоянии находится около 170 километров путей. Первыми под реконструкцию будут отправлены третий и седьмой парки. К завершению программы плана в Санкт-Петербурге появится 15 магистральных скоростных маршрутов.

"У нас родилась идея, что центр города надо обеспечить группировкой трамваев в ретро-футуристическом дизайне, - поделился Минкин. - Снаружи это будет ретротрамвай, а внутри абсолютно современное транспортное средство".

Дизайн будут обговаривать с гражданами, скорее всего, это будет реплика "американки" или "стиляги". Всего таких вагонов планируется 85, они охватят весь центр - Васильевский остров, Петроградскую сторону, Садовую и др. Это будут не туристические маршруты, а регулярные.