В Санкт-Петербурге произойдёт ликвидация более 200 автобусных маршрутов с 2022 года

В Санкт-Петербурге Комитет по транспорту города подготовил проект изменений в документ планирования с маршрутизацией городского общественного транспорта. Постановление планирует вступит в силу с июля 2022 года. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Комитет запланировал заключение контрактов на 451 действующий маршрут. В контракты будут входить направления, которые в дальнейшем будут разыграны между коммерческими перевозчиками летом 2021-го. В лист также входят маршруты, по которым ходит транспорт "Пассажираавтотранса" и "Горэлектротранса". С двумя этими компаниями сроки соглашений истекают только в 2025 году. В Комитете планируют установку 100 новых автобусных маршрутов и два троллейбусных, которые будут осуществлять маршрут по направлению жд станция "Ручьи" - ул. Николая Рубцова (№ 51) и метро "Старая деревня" - Арцеуловская аллея (№ 52).

Помимо этого городское управление намерено отменить 238 автобусных маршрутов, 222 из них осуществляются с помощью коммерческого транспорта.