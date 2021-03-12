С внешней стороны КАД в Ленобласти может появиться новый город на 300 тыс. человек

На заседании правительства в Ленинградской области обсуждался вопрос о развитии нового города Новосаратовка, который будет находиться на правом брегу Невы. Кроме того, власти подписали соглашение о строительстве новой трассы, которая будет проходить от Октябрьской набережной в районе за Вантовым мостом до Мурманского шоссе.

Все вопросы уже обговорены с застройщиками. Согласно намеченным планам, после завершения проектных работ в 2022 году, правительство Ленобласти отправит обращение в Минтранс России по финансированию строительства нового участка дороги.

Прокладывать трассу начнут в 2023 году.