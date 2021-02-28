Новый корпус больницы Святого Георгия будет построен к концу года

Здание нового лечебно-диагностического корпуса торжественно было заложено вчера, в субботу, 27 февраля. В нём будет возможность для размещения 305 пациентов, также здание будет рассчитано на то, что если возникнет необходимость развернуть в стационаре инфекционный госпиталь и увеличить количество коек, можно будет разместить до 400 пациентов.



В новом корпусе запланированы отделения хирургии, неврологии, интенсивной терапии, реанимации, а также лаборатория.



Лечение будет предоставлено пациентам с диагнозом сахарный диабет, также с сердечно-сосудистыми недугами, людям, у которых зафиксировано острое нарушение мозгового кровообращения или тем, кто страдает от болезней органов дыхания.



До конца 2021 года также запланированы постройки девяти поликлиник и больниц и санаторий.