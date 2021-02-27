За сутки из Петербурга вывезли 56 тыс. кубометров тающего снега

За три дня, с 21 по 23 февраля, в Санкт-Петербурге была зафиксирована почти месячная норма осадков, а объём снежного покрова составил 20 млн кубометров.

В последние дни дорожные предприятия комитета по благоустройству города совершают рекордные вывозы снега, каждый день сотрудники увеличивают объёмы отгрузки на пункты "Водоканала", сообщают чиновники.

Прошлой ночью городские магистрали убирали от снега 1109 единиц техники и 312 дворников. Вчера днём, в пятницу, 26 февраля, работали 1125 уборочных единиц техники, включая 500 погрузчиков и самосвалов, а также 1230 дворников. Аллеи, тротуары, бульвары, сады и парки убирают и приводят в порядок ещё 113 единиц техники и 610 сотрудников.

За прошедшие сутки было использовано 740 тонн песко-соляной смеси.