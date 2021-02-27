Вечный огонь в Красном Селе затопил растаявший снег

Неубранный вовремя снег затопил Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Сугробы растаяли и потушили мемориал "Братская могила советских воинов" в Верхнем парке.



"В Красном Селе впервые погас Вечный огонь не из-за игр детей, а из-за серьезных недоработок в проектировании и потопа",- сообщили очевидцы в сообществе "Транспортный коллапс, Красное село" в социальной сети "ВКонтакте".



Местные жители рассказала, что мемориал не был убран вовремя. По этой причине вокруг мемориала образовались залежи снега, которые с приходом оттепели растаяли, и там появилась огромная лужа.После того как огонь погас, к Вечному огню прибыла бригада "ПетербургГаза". Также приьыли специалисты для откачки воды.