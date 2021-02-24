В Ленобласти появится новый поселок

В Ленинградской области в Ломоносовском районе будет построен новый поселок. Федеральное агентство новостей сообщает, что он будет рассчитан на 10 тысяч человек. Населенный пункт будет называться Троицкая гора.

На данный момент администрация региона будет вносить изменения в закон об административно-территориальном устройстве субъекта и порядке его изменения. Согласно юридическим данным, поселок появится 1 мая 2021 года.

Под строительство нового поселения под Санкт-Петербургом будет выделено 290 гектаров земли. В Троицкой горе будут находиться только малоэтажные дома. Новое место уже прозвали «Новое Мурино».