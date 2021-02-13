Метрострой рассказал о ходе строительства новых станций метро

На Красносельско-Калининской линии (в будущем коричневая линия) происходит монтаж проходческого щита, на Лахтинско-Правобережной ветке заканчивают строительство участка между станциями "Театральной" и "Спасской".

В Метрострое поделились, на какой фазе сейчас находятся строительные работы новых станций метрополитена на Красносельско-Калининской (коричневая линия) и Лахтинско-Правобережной ветках (оранжевая линия). Об этом проинформировали на странице "Метрострой. История петербургского метро".

По словам специалистов, сейчас выполняются горно-капитальные работы. На последней фазе уже завершается прокладка перегонных тоннелей.

На Красносельско-Калининской на сегодняшний день происходит монтаж проходческого щита, по которому уже в ближайшее время начнётся проходка зоны правого перегонного тоннеля от 842 до 843 шахты.

По территории Лахтинско-Правобережной линии, по информации от строителей метро, осталось возвести зону между "Театральной" и "Спасской".