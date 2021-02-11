На Лиговском проспекте ограничивают движение с 14 февраля на месяц

В Санкт-Петербурге автовладельцы с 13 февраля 2021 года столкнуться с новыми ограничениями по передвижению в городе.

Государственная административно-техническая инспекция проинформировала о плановых перекрытиях городских улиц с целью прокладки инженерных сетей, водопровода, а также других работ. Так, в течение февраля частично будет ограничен проезд на Лиговском проспекте.

"С 14 февраля по 13 марта в связи с производством работ по прокладке водопроводной сети ограничивается движение транспорта по Лиговскому проспекту от Цветочной улицы до Барклаевской улицы", - проинформировали в ГАТИ.



Также в период с 13 февраля по 10 марта нужно будет делать объезд участка по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка.

Также на время с 16 февраля по 10 октября будет перекрыта улица Коли Томчака от Ломаной улицы до Заставской улицы. На перекрытом участке планируются пешеходные галереи.

И с 13 по 27 февраля перекрывается Прожекторная улица от Константиновского проспекта до Морского проспекта, на участке запланирована прокладка электрокабеля.