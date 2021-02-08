В Металлострое появятся скейт-площадка, цветники и прогулочная зона

В Санкт-Петербурге в комитете по благоустройству города сообщили о том, как «Зима-Лето парк», находящийся в Металлострое, сильно преобразится. На территории планируют установить скейт-площадку, прогулочную зону, а также цветники.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году запланированы грандиозные дела по благоустройству территорий Северной столицы. Сообщается, что в парке появятся игровые площадки, пешеходный мост, а также обновят наружное освещение.

Кроме того, по просьбам местных жителей в парке появится памп-трек, а также зона для рисования граффити.