В «Новой Голландии» появились карты для слабовидящих

В официальной группе общественного пространства в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что в Санкт-Петербурге на острове «Новая Голландия» сделали более удобным прогулку для слабовидящих. Так, в парке появились тактильные карты для слепых.

Карты будут выдавать для всех нуждающихся бесплатно на все время прогулки в парке. Посетители с инвалидностью смогут найти интересующие их объекты, а также более комфортно ориентироваться на территории острова.

«Продолжаем улучшать доступную среду для посетителей с инвалидностью — сегодня в Инфоцентре появились тактильные карты. Это контрастные рельефные карты со шрифтом Брайля», — сообщили в «Новой Голландии»