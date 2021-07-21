Намывные территории больше не будут включены в Генплан Петербурга из-за риска наводнений

Первый заместитель председателя Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Михаил Страхов сообщил, что власти Северной столицы приняли решение об исключении намывных территорий с Генерального плана города. Это связано с ростом риска наводнений. Сообщается, что все проекты будут полностью закончены.

Также замглавы ведомства отметил, что дамба Петербурга проектировалась без расчета на появление в Невской губе намывных территорий, уменьшающие площадь и объем воды.

«Если у нас увеличиваются площади намывов, то это ведет к тому, что сокращается емкость Невской губы, ее площадь. Соответственно, город может за гораздо меньшее время быть подтоплен стоковыми водами реки Невы», — заявил Страхов.

Кроме того, стало известно, что в Генплане больше не будет запланировано проведения работ на намывных территориях.