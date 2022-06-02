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Петербуржцам предложили проголосовать за «Театральную»

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© Фото: Baltphoto

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Петербуржцы могут выбрать расположение будущей станции метро «Театральная». Комитет по развитию транспортной инфраструктуры запустил голосование, в котором горожанам предлагается три варианта.

В первом из них вестибюль предлагается сделать подземным на Театральной площади. Второй предполагаем строительство подземного вестибюля между домами 37 и 39 по улице Декабристов. Наконец в третьем варианте вестибюль может стать наземным по адресу: улица Декабристов, дом 38.

Пока петербуржцы наиболее активно голосуют за подземный вестибюль на театральной площади. Итоги голосования подведут 15 июня. Их обещают учесть на заседании технического совета при комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что открытие станции метро «Театральная» перенесли на год.

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