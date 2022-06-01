Жители Петербурга увидят преобразившуюся промзону «Горская» в середине июня

Компания «Мегалайн» представит на Петербургском Международном экономическом форуме окончательный облик проекта по превращению «Горской» в современный район.

На Петербургском Международном экономическом форуме – 2022 (ПМЭФ) представители компании продемонстрируют проект тотального обновления заброшенной промзоны «Горская», расположенной в районе Сестрорецка. Геннадий Корупятник, генеральный директор компании «Мегалайн», сообщил, что согласование проекта со Смольным уже находится на финальном этапе.

Напомним, что история с редевелопментом бывшей строительной площадки началась также на ПМЭФ в прошлом году, по итогам которого «Мегалайн» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией.

По планам компании, на месте «Горской» появится отель, IT-деревня, склады для промышленных предприятий и бизнеса, а также зоны для отдыха. Эффективность проекта предварительно оценили в 32 миллиарда рублей и 17,5 тысяч новых рабочих мест, которые появятся в городе уже в 2025 году.