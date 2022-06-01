Лишить права уборки территорий хотят муниципалов шести районов Петербурга

Муниципальные образования Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского и Пушкинского районов могут лишиться права уборки внутриквартальной территории. В Законодательном собрании обсуждается соответствующий законопроект Смольного, который предусматривает передачу данных полномочий в ведение районный администраций.

В качестве обоснования необходимости данной меры уточняется, что по перечисленным районам было получено свыше шести тысяч жалоб. Петербуржцы жаловались на качество уборки.

В итоге депутаты проголосовали за предложенный документ. Поправки к нему рассмотрят 3 июня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургские муниципалы лишились права устанавливать контейнерные площадки. Эти полномочия также ушли районным администрациям.