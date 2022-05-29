Петербуржцы смогут прогуляться в саду Мариинского дворца по выходным

В Петербурге открыли для посетителей сад Мариинского дворца. Как сообщает телеканал «78», он открыт для посетителей впервые за 178 лет.

Решение о свободном посещении сада Мариинского дворца принял председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Теперь петербуржцы смогут прогуляться в саду каждые выходные. Зеленая зона открыта для посещения с 11:00 до 19:00.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Приморском парке Победы прошел необычный костюмированный забег. Дистанцию в 350 метров пробежали Петры Первые — участники в сюртуках и треуголках. Мероприятие посвятили 350-летию со дня рождения Петра Великого.