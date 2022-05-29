По Приморскому парку Победы пробежались Петры Первые

Необычное спортивное мероприятие могли наблюдать петербуржцы в воскресенье, 29 мая, в Приморском парке Победы. На одной из его аллей прошел костюмированный забег, в котором приняли участие горожане в костюмах Петра Первого — сюртуках и треуголках.

Как сообщают «Невские Новости», в забеге участвовало около 20 человек. Они пробежали дистанцию 350 метров. Такую длину трассы для костюмированного забега выбрали неслучайно. Таким образом зрителям напомнили о 350-летии Петра Великого, которое отмечается в этом году.

Провели в этот день в парке и обычный забег, в котором могли принять участие все желающие.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петропавловской крепости проходят Дни народной культуры Северо-Запада.