В Юнтолово вернулось электричество после аварии

Электроснабжение части Приморского района было восстановлено вечером субботы, 28 мая. Как сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго», подача электричества в Юнтолово возобновилась в 19:22. К 20:00 все потребители получали электроэнергию в полном объеме.

Причиной отключения стала авария на подстанции. В итоге жители остались без электричества в 14:00 и ждали его возвращения чуть более пяти часов.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», часть пользователей в социальных сетях жаловалась на то, что в домах остановились лифты, а на улицах перестали работать светофоры. Другие сетовали, что у них возникли проблемы не только с электроэнергией, но и с водоснабжением.