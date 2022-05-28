В Юнтолово жители сидят без электричества из-за аварии

Локальный энергетический коллапс произошел в Приморском районе Петербурга в субботу, 28 мая. В районе Юнтолово жители жалуются на отсутствие электричества с 14:00.

Как сообщают пользователи в сообществе «ЖК Юнтолово-Лахта-Ольгино», в домах перестали работать лифты, а в на улицах — светофоры. Некоторые участники жалуются на отсутствие не только электроэнергии, но и воды.

Как пояснили в пресс-службе «Ленэнерго», причиной отключения электричества стали неполадки на подстанции. Восстановить подачу электроэнергии там пообещали в ближайшее время.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 100 тысяч жителей Петербурга и Ленинградской области могут отключить электричество за долги.