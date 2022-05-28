Гидросезон-2022 открыли в Петербурге

В субботу, 28 мая, в Петербурге состоялось официальное открытие нового гидросезона. Как сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту в социальной сети «ВКонтакте», по рекам и каналам города в этот день промчались свыше 150 аквабайкеров.

Мероприятие стартовало в 12:30 с поднятия флага «Открытие гидросезона 2022». Уточняется, что аквабайкеры согласовали открытие нового сезона с городскими властями.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на площади Островского проходит Фестиваль мороженого. Посетители могли угоститься блинным тортом весом в полтонны. На его начинку ушло 75 килограммов карамели и 65 килограммов бананов.