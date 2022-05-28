500-килограммовый блинный пирог испекли для петербуржцев

На Фестивале мороженого на площади Островского приготовили традиционный блинный пирог. Как сообщает телеканал 78, вес угощения составляет полтонны, а на его изготовление ушло 3 тысячи блинов. Начинку сладкого пирога составили 75 килограммов карамели и 65 килограммов бананов.

Фестиваль мороженого на площади Островского проходит до 21:00 28 мая. Для гостей подготовили более 150 видов мороженого. Специально для праздника его привезли из Москвы, Краснодарского края, Вологодской, Пензенской, Тульской, Московской и Ярославской областей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Соляном переулке проходит фестиваль «Город мастеров».