В Соляном переулке вырос «Город мастеров»

В субботу, 28 мая, в Соляном переулке проходит фестиваль искусств и дизайна «Город мастеров», который организовала Академия Штиглица. На мероприятии для посетителей подготовили лекторий. Также можно посетить более 20 мастер-классов.

Выставка предметов декоративного и прикладного искусства также будет и ярмаркой. Гости смогут приобрести понравившиеся работы.

Студенты Академии Штиглица проведут для петербуржцев арт-медитации. Этот пункт появился в программе фестиваля впервые. Гостям также расскажут о работе мастерских.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на площади Островского проходит фестиваль мороженого.