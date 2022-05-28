Ботанический сад Петербурге приглашает полюбоваться махровой сакурой

В Ботаническом саду имени Петра Великого распустилась махровая сакура. Как сообщилив пресс-службе учреждения, увидеть её можно вдоль Длинного пруда, по правую руку если встать спиной к Горбатому мостику.

По левую руку при этом тоже можно увидеть сакуру. Но это сорт Бэни ютака, который менее пышный, несмотря на махровость.

28 и 29 мая цветением сакуры можно полюбоваться во время фестиваля «Яблоневый цвет». В этом году он проводится впервые.

В Ботаническом саду высажены сакуры четырех видов и десяти сортов. Обычно их цветение длится от 3 до 5 дней. Однако в прохладную погоду и в отсутствие сильного дождя оно может продолжаться немного дольше.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на площади Островского проходит фестиваль мороженого.