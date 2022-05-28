В Петербурге масштабно отмечается День города

В субботу, 28 мая, в Петербурге продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 319-му Дню рождения города. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», завершаться они далеко за полночь.

На площадь Островского стоит заглянуть любителям мороженного. Днем там стартует фестиваль, посвященный этому лакомству. Посетители также смогут посмотреть российские и советские мультфильмы на свежем воздухе.

Одновременно в Петербурге стартует Фестиваль искусств и дизайна «Соляной. Город мастеров». Гости фестиваля смогут посетить лекции и мастер-классы, а также выставку и ярмарку предметов искусства.

Шоу «Классика на Дворцовой» начнется в 21:30. Для петербуржцев исполнят арии из всемирно известных опер и оперетт, а также хиты мировой эстрады ХХ века.

На Адмиралтейской набережной выступит оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Концерт «Музыка Дворцового моста» начнется в 23:30.

Ярким завершающим элементом программы станет «Петровский фестиваль огня». Ночное небо между Зимним Дворцом, Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепости украсит множество разноцветных огней.