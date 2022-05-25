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Концепция рекультивации «Горской» разработана с учетом флоры и фауны территории

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© Фото: pixabay.com

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Компания «Мегалайн» направила на согласование профильным ведомствам Смольного концепцию развития промзоны «Горская». Руководитель проекта Олег Избяков отмечает, что буквально каждый участок согласовывается с соответствующими комитетами Смольного.

При этом учитываются не только экологическая ситуация, но и транспортное обслуживание, защита от затопления набережной, уровень шума, ущерб флоре и фауне и даже авиационно-орнитологическое обоснование концепции.

Часть проверок по рекультивации проекта уже позади. Комитет по градостроительству и архитектуре выдал заключение, что все локации в «Горской» соответствуют действующему и проектному зонированию. Комитет по благоустройству Петербурга тоже одобрил проект, а Центр транспортного планирования принял концепцию с доработкой в части транспортных потоков.

Как сообщил лидер проекта Олег Избяков, в настоящее время идут об суждения с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды в части сохранности природоохранного флота, входящего в границы «Горской».

Реализация проекта начнется в 2025 году, общий объем денежных вложений в него составит более 60 млрд рублей, без бюджетных вливаний. По задумкам архитекторов, здесь появится гостиничный комплекс, IT-деревня, складская инфраструктура формата Light Industrial, а также зоны для отдыха и туризма.

По предварительным подсчетам, прибыль от проекта «Мегалайн» оценивается в 32 млрд рублей в региональный и федеральный бюджеты, а в Петербурге благодаря «Горской» появятся 17,5 тысяч рабочих мест.

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