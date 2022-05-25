Ново-Московский мост оборудовали пандусом

Ново-Московский мост закончили адаптировать для передвижения маломобильных граждан. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», по низовой стороне моста установили четыре пандуса. Ширина каждого из них составляет 1 метр.

Ранее по построенному в девятнадцатом веке Ново-Московскому мосту было сложно передвигаться семьям с детскими колясками, а также горожанам, пользующимся инвалидными креслами.

Работы по приспособлению моста для горожан с ограниченной мобильностью завершили с опережением на неделю. В этом месте подобная инфраструктура особенно важна, так как музыкальная школа, поликлиника и библиотека находятся на противоположном берегу обводного канала и жители часто пользуются переправой. Совсем рядом также расположен новый жилой квартал «Измайловская перспектива».