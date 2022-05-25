ЗакС сделал Петербург на 135 гектаров больше

Площадь территории Петербурга увеличилась на 135 гектаров за счет утверждения депутатами Законодательного собрания новых границ города. Соответствующий законопроект принят в третьем чтении в среду, 25 мая.

В новые границы вошли территории в Петродворцовом и Петроградском районах города. Согласно документу, новые земли Петербурга находятся в границах Ломоносова в районе порта «Бронка», а также в районе стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове.

Законопроект принят окончательно. Чтобы он был принят, его должен подписать губернатор Петербурга.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что депутаты лишили муниципалов полномочий устанавливать контейнерные площадки для сбора отходов.