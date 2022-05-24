КГИОП потребовал противоаварийных работ на мясокомбинате имени Кирова в суде

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обратился в суд с иском о проведении противоаварийных работ в здании мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе. Как сообщили в пресс-службе администрации города, проведенное в январе-феврале текущего года обследование показало, что здание находится в аварийном состоянии. Штукатурный слой в значительной степени утрачен, на фасадах заметны трещины, оконные и дверные проемы на первом этаже здания оказались открыты, что делает возможным несанкционированный доступ в здание.

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия его собственник — ПАО «Московский Индустриальный банк» получил предписание на проведение противоаварийных работ, но до настоящего времени документацию на проведение работ он так и не предоставил.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что КГИОП намерен обратиться в суд из-за сбитой с домов на Петроградской стороне лепнины.