Испытания теплосетей начинаются в двух районах Петербурга

В Кировском и Красносельском районах Петербурга пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. Проверять их на прочность будут в течение двух дней — 24 и 25 мая.

В пресс-службе «Теплосетей Санкт-Петербурга» уточнили, что на 24 мая запланированы испытания на тепловых магистралях улиц Автомобильной, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, Подводника Кузьмина, Козлова. Также испытания пройдут на проспектах Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайном.

25 мая проверять трубы на прочность будут на улицах Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести, а также на проспекте Маршала Жукова.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в конце мая гидравлические испытания тепловых сетей запланированы сразу в девяти районах Петербурга.