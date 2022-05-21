Заброшенные пороховые погреба в Лисьем носу стали памятником

Пороховые погреба и лаборатория в Лисьем носу получили статус памятника истории. Такое решение приняла комиссия комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Ныне неиспользуемое и неохраняемое здание было построено как часть комплекса фортификационных сооружений Кронштадтской крепости. Расположенный на Морском проспекте пороховой погреб возвели в 1864—1868 годах. Вторым этажом для лаборатории здание обзавелось в начале двадцатого века. После Великой Отечественной Войны комплекс стал военным складом, но сейчас давно заброшен.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что жители Шушар поставили памятник Кукишу, чтобы напомнить о невыполненных обещаниях застройщика.