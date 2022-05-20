Пять помещений сдадут в аренду малому и среднему бизнесу Петербурга

Торги на право аренды городских объектов нежилого фонда прошли в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений и комитета по контролю за имуществом, в аренду представителям малого и среднего бизнеса в Петербурге сдадут помещения на на Лиговском проспекте, улице Стахановцев, улице Белинского, Большом проспекте П.С., а также в Академическом переулке. В общей сложности за пять помещений город получит 5,6 млн рублей.

Петербург уже готовится к празднованию 350-летия Петра I. Как пишет Neva.Today, город начали украшать с 16 мая.

Больше всего представителей бизнеса претендовали на помещение площадью 66,7 квадратных метров на улице Стахановцев. На него было 12 претендентов и в итоге победитель заплатит миллион рублей при стартовой цене в 308,3 тысяч рублей.