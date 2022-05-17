Дворцовый мост сменит подсветку в честь Дней Хошимина

В Петербурге проходят Дни города Хошимина. Посвященные им тематические мероприятия продлятся до 19 мая. В них примут участие регионы партнеры Петербурга из Вьетнама.

В пресс-службе Смольного уточнили, что в честь Дней Хошимина подствека Дворцового моста изменит цвет. С 17 по 19 мая переправа будет подсвечена красным и желтым в цфетах флага Социалистической Республики Вьетнам.

В Петербурге также готовится к открытию новый музей. Как пишет Neva.Today, Музей службы крови скоро откроют при Городской станции переливания крови.

Новую подсветку Дворцового моста можно будет увидеть с 22:15 вторника. В обычный режим освещение переправы перейдет вечером 20 мая.