На расширенной южной набережной «Лахта-центра» появится общественное пространство

В Приморском районе Петербурга запланировано продление и расширение южного участка набережной возле «Лахта-центра». Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России, специалисты ведомства уже рассмотрели документацию первого этапа работ.

Рекреационная зона будет проектироваться на втором этапе работ. На расширенной набережной создадут общественное пространство. Согласно проекту, там должня появиться велодорожки, скамейки, а также амфитеатр. Последний украсит оригинальная светоинсталляция. На новой набережной также появится смотровая площадка и будет обустроен спуск к воде.

В ходе работ специалисты расширят и укрепят берег на протяжении свяше 172 метров. В результате набережная будет продлена до яхт-клуба в порту «Геркулес».