Петербург ждут гидравлические испытания с 17 мая

Со вторника, 17 мая, в Петербурге начинается сезон гидравлических испытаний тепловых сетей. Как сообщает ГУП «ТЭК СПб», за сезон планируется проведение 260 испытаний в 17 районах Петербурга. Также на прочность проверят сети 4 районов Ленинградской области.

17 мая гидравлические испытания пройдут в Красногвардейском, Красносельском, Приморском и Невском районах. До 20 мая также будут проведены проверки в Московском, Калининском и Выборгском районах. Испытывать трубы в Кировском районе будут с 29 июня, а в Василеостровском — с 9 июня. Сезон гидравлических испытаний завершится 28 августа.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что отопительный сезон в Северной столице завершился 15 мая. Это на два дня позже, чем годом ранее.